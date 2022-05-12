Video Yaşam 9 yaşındaki davulcu, profesyonellere taş çıkartıyor | Video
9 yaşındaki davulcu, profesyonellere taş çıkartıyor | Video

9 yaşındaki davulcu, profesyonellere taş çıkartıyor | Video

12.05.2022 | 12:06

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Tunceli’de zurna çalan babasına asma davuluyla eşlik eden 9 yaşındaki Ali profesyonellere taş çıkartıyor.

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Tatil için memleketleri Tunceli'ye gelen meyve zurna eğitmeni Ali Basık (48) ve oğlu Ali Basık (9) fırsat buldukça doğada davul zurna provaları yapıyor. Ovacık İlçesi'nde bağlı Eğripınar Köyü'nde zurna çalan babasına asma davuluyla eşlik eden minik Ali profesyonellere taş çıkarttı.

Çocuğunun henüz kundaktayken müziğe merak sardığını söyleyen Baba Ali Basık, "Ali müzikte çok iyi. Henüz kundaktayken müzik duygusunu sezmiştim. Nota sesleri veriyordum Ali bana gülerek tepki veriyordu. Tekrar istiyordum. Orada anladım çocukta bir müzik kulağı olduğunu. 2 yaşından beri davul çalıyor. Ara ara desteklerimin yanı sara tamamen kendisi çalıyor" dedi.

Oğlunun ağırlıkla asma davul çaldığını belirten Baba Basık, "Evde çalışma odamda piyano, erbane, bendir, cura saz, gitar ve darbuka var. Ancak Ali ağırlıkla asma davul çalıyor" diye konuştu. Minik Ali de 2 yaşından beri davul çaldığını söyleyerek, "Şu an 9 yaşındayım. Eğripınar Köyü'ne geldim. 2 yaşımda burada çalmıştım 9 yaşımda bir daha geldim. Davul çalmak çok heyecanlı bir duygu. Çalarken çok mutlu oluyorum. İleride bunu devam ettirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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