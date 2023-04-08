9 yaşındaki Gina’nın bahçesindeki kuyuda ölü bulunduğu ev kundaklandı | Video 08.04.2023 | 11:01 Kilis'te, 9 yaşındaki Gina Mercimek'in boynuna briket bağlanmış halde bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü bulunduğu ev, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca kundaklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kilis Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta bulunan bir evin su kuyusunda meydana gelmişti. İddiaya göre, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatılmış ve talihsiz kız, iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından yürütülen soruşturmada 2 şahıs gözaltına alınırken, gece saatlerinde Gina'nın ölü bulunduğu ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Kundaklamanın ardından evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.