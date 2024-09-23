Video Yaşam 9 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı mutfak tezgahı altında yakalandı | Video
9 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı mutfak tezgahı altında yakalandı | Video

9 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı mutfak tezgahı altında yakalandı | Video

23.09.2024 | 10:45

Samsun'da 9 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı mutfak tezgahı altında yakalandı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan T.P.'nin (28) yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şahsın İlkadım'da bir evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sırasında T.P. mutfaktaki tezgahın altına üzerine örtü örterek saklanmış halde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan T.P., cezaevine teslim edildi.
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