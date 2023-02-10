92 saat sonra mutluluğun gözyaşları: "Sana çıkaracağız demiştik" | Video
Büyük felaketin yaşandığı Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 92 saat sonra 42 yaşındaki kadını enkaz altından kurtardı. Ekipler, gözyaşları içinde enkazdan çıkan akrabasını görmek isteyen vatandaşa, "Sana çıkaracağız demiştik" dedi.
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