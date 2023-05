95 yaşındaki Latife ninenin tek isteği 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek | Video 03.05.2023 | 10:49 Adana'da yaşayan Diyarbakırlı 95 yaşındaki 6 çocuk annesi Latife Bilek’in en büyük hayali ölmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek. Erdoğan’ın fotoğrafını yanından ayırmayan Latife nine, “Ben Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranıyım. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu oğlum kadar seviyorum” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aslen Diyarbakırlı olan ancak Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde kızı ve torunuyla birlikte yaşamını sürdüren Latife Bilek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrı bir sevgi besliyor. Erdoğan'ın fotoğrafını yanı başından hiç ayırmayan Latife nine, en kısa sürede onu görmek istiyor. 95 yaşında olduğu için bu zamana kadarki tüm Cumhurbaşkanları ve Başbakanları görme imkanı bulan Latife nine, en çok çalışanın Erdoğan olduğunu bu nedenle onu çok sevdiğini söyledi. Ölmeden son bir isteğinin Erdoğan'ı görmek olduğunu dile getiren Latife nine onu oğlu kadar sevdiğini belirterek, "Ben 95 yaşındayım. Bu ülkeyi yöneten bütün Cumhurbaşkanlarını ve Başbakanları gördüm. En çok çalışan Erdoğan. O yüzden onu çok seviyorum" diye konuştu.