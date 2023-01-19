Video Yaşam 96 yaşındaki kadına eziyet edip evini soydular | Video
96 yaşındaki kadına eziyet edip evini soydular | Video

96 yaşındaki kadına eziyet edip evini soydular | Video

19.01.2023 | 13:22

Afyonkarahisar’da yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadının evine giren 3 kişi, yaşlı kadının yüzünü başörtüsü ile kapatıp ellerinden yattığı karyolasına bağlayıp ardından evdeki 2 cumhuriyet altını ile 900 TL parasını alıp kaçtı. Yaşlı kadın bağlandığı yerden kendi imkanları ile kurtulup, sürünerek evinin bahçesine çıkıp bağırarak komşularından yardım isteyerek kurtuldu.

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Vicdanları sızlatan olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki yalnız yaşayan Fidan Yayla'nın (96) evine 8 Ocak da gece geç saatler de kimliği belirsiz şahıslar girdi. Şüpheliler evin elektriğini kestikten sonra camı kırarak içeri girerken, bu sırada karyolasında uyuyan Fidan'ı gören şüpheliler akıl almaz bir şey yaptı. Yaşlı kadının yüzünü başörtüsü ile kapatan şüpheliler ardından Fidan'ı ellerinden yattığı karyolasına bağladı. 3 şahıs daha sonra evin altını üstüne getirip Fidan'ın iki cumhuriyet altını ile sağladığı 900 TL parasını alıp yaşlı kadını o şekilde bırakıp evden ayrıldı.

EVİNİN BAHÇESİNDE BAYGIN ŞEKİLDE BULUNDU
Şahısların gittiğini anlayan ve adeta cehennemi yaşayan Fidan ise kendi imkanları ile bağlandığı karyolasından kurtulup yaklaşık 20 metre sürünerek evinin bahçesine çıkıp bağırarak yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyan komşuları yardımı koşarken, Fidan'ı evinin bahçesinde baygın şekilde buldu. Ardından 112 Acil servise haber verilmesinin ardından talihsiz kadın ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

JANDARMA YÜRÜTTÜĞÜ TİTİZ ÇALIŞMAYLA ŞÜPHELİLERİ KISKIVRAK YAKALADI
Meydana gelen olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise şahısların yakalanması için titiz bir çalışma başlattı. İfadeler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayın gerçekleştiren şahısların M.K., O.T. ve K.T., isimli şahıslar olduğunu belirleyen ekipler ardından düzenledikleri operasyon ile şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar sorgularından olayı kabul ederken, ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

"EVİMİN YERİNDEN KALDIRIP GÖTÜRSELERDİ 'VAH' DEMEZDİM AMA ANAMA BUNU YAPMASALARDI"
Kadının Avrupa'da gurbetçi olarak yaşayan oğlu Gazi Yayla ise olayı haber alır almaz köylerine yani annesinin yanına geldiğini kaydetti. Yayla yaşananlarla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Olay günü Avrupa'da yatsı namazı kılıyordum ve komşulardan bir telefon geldi 'evinize girmişler annen baygın halde hastaneye kaldırıldı' diye. O an sanki dünyam başıma yıkıldı. Hemen bilet alıp buraya geldim. Evimde kamera olmamasına rağmen Bolvadin jandarmasından Allah razı olsun olayı çözdü. Evimin yerinden kaldırıp götürselerdi 'vah' demezdim ama anama bunu yapmasalardı" diye konuştu.

Öte yandan, Fidan Yayla yaşadığı dehşeti anbean canlandırarak anlatırken, halen olayın korkusunu yaşadığı gözlendi.

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