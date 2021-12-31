Video Yaşam 96 yaşındaki yaşlı adam yangında hayatını kaybetti | Video
96 yaşındaki yaşlı adam yangında hayatını kaybetti | Video

96 yaşındaki yaşlı adam yangında hayatını kaybetti | Video

31.12.2021 | 09:59

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Tafak Mahallesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

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