Video Yaşam 9'uncu katta tehlikeli temizlik kamerada | Video

9'uncu katta tehlikeli temizlik kamerada | Video

9'uncu katta tehlikeli temizlik kamerada | Video
13.06.2021 | 14:10

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Antalya'da 15 katlı binanın 9'uncu katında balkondaki korkulukların dışına çıkarak camı temizleyen kadın, görenleri korkuttu.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde 15 katlı bir binanın 9'uncu katında temizlik yapan kadın, görenleri endişelendirdi. Korkuluk dışına çıkıp balkon camını silen kadın hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlik yaptı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesine aldırmadan camları silen kadın, daha sonra balkonun içini temizledi.

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