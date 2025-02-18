Abartı egzozdan ceza yedikleri aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler | Video
Iğdır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde abartı egzozlu araç kullanan bir araca ceza yazdı, ceza yiyen araç sahibi ve arkadaşları araç önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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