ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş yeni Beyrut patlaması açıklaması | Video

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev patlama için 'Saldırı' diyen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yeni flaş açıklama ile herkesi şaşırttı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı yeni Beyrut patlaması açıklamasında "Belki kazadır belki saldırı" dedi.