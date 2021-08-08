ABD'de evin yanına düşen küçük uçak alev topuna döndü | Video

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OTOMATİK OYNAT
08:44
Almanya Başbakanı Scholz: “Putin bu savaşı kazanmamalı” | Video 26.05.2022 | 15:03
01:10
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İran'da çöken binada ölü sayısı 18'e yükseldi | Video 26.05.2022 | 13:17
00:16
Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video 26.05.2022 | 13:17
01:44
BBC News'te skandal hata! Ekranda "Manchester United çöptür" yazısı belirdi 26.05.2022 | 10:08
04:45
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek | Video 26.05.2022 | 08:55
03:03
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Pakistan sokakları karıştı | Video 25.05.2022 | 14:54
02:04
01:27
Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video 25.05.2022 | 10:34
09:24
ABD’de dehşet! İlkokula silahlı saldırı: 15 ölü! İşte ilk görüntüler | Video 25.05.2022 | 08:59
01:16
Brezilya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 21 ölü | Video 25.05.2022 | 08:42
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Irak'ta radyo istasyonuna roketli saldırı | Video 25.05.2022 | 08:42
01:01
Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video 24.05.2022 | 13:02
01:36
Kuveyt’te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı | Video 24.05.2022 | 13:02
03:45
Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis | Video 23.05.2022 | 14:58
02:03
İran'da binanın çökmesi sonucu can kaybı 4’e yükseldi | Video 23.05.2022 | 14:58
01:26
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 23.05.2022 | 13:49
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Davos'taki Rus Evi, 'Rusya Savaş Suçları Evi'ne dönüştürüldü | Video 23.05.2022 | 12:43
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Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden’dan ikili zirve | Video 23.05.2022 | 11:52
ABD'nin Minnesota eyaletinde yerleşim yerine düşen küçük uçak alev aldı. Korkunç anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazadan kurtulan olmadı.