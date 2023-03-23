ABD’de gece kulübünde katliam girişimi son anda engellendi | Video

ABD’nin Florida eyaletinde bir gece kulübüne silahla girmek isteyen şahıs, kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde muhtemel bir katliam engellendi.