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OTOMATİK OYNAT
00:23
ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı: 4 yaralı | Video 20.10.2021 | 18:56
01:56
Arnavutköy’de virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı | Video 20.10.2021 | 18:13
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Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: 48 ölü | Video 20.10.2021 | 17:36
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Fethiye’de yabancılardan temiz çevre seferberliği 20.10.2021 | 16:41
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Başına odunla vurulan komşu cinayetine 15 yıl hapis 20.10.2021 | 16:11
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Yavru ayılar sanayi sitesine indi, esnaf şaşkınlığını gizleyemedi | Video 20.10.2021 | 16:06
02:25
Oksijeni azalan derede balıklar su yüzeyine çıktı 20.10.2021 | 15:59
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Boru patladı, su metrelerce yükseğe ulaştı 20.10.2021 | 15:37
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Kavgayı ayırırken yediği 'Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı 20.10.2021 | 15:32
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Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı 20.10.2021 | 14:47
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Antalya’da ‘köpeğin bana değdi’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 20.10.2021 | 14:42
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Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi! 20.10.2021 | 14:30
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Kullandığı elektrikli bisiklet devrilince otobüsün altında kaldı 20.10.2021 | 14:23
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"Fırtına" fırtına gibi çalışıyor...Çamaşır makinesinden 13 kilo bonzai çıktı 20.10.2021 | 13:59
ABD’nin Oklahoma eyaletinde yolcu treni, hemzemin geçitte sıkışan araç yüklü tıra çarptı. Trendeki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.