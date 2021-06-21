Video Yaşam ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video

ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video

ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video
21.06.2021 | 19:06

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ABD, 18 tonluk bomba ile 'şok testi' gerçekleştirdi. Detaylar A Haber'de...

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