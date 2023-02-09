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Abdest alırken depreme yakalanan depremzede o anları anlattı:

Abdest alırken depreme yakalanan depremzede o anları anlattı: "Ben bu kadar hiç korkmadım, nefesim gitti"

09.02.2023 | 09:17

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde abdest almak için girdiği evin çökmesi sonucu moloz altında kalan ve boyun kemiği kırılan 3 çocuk annesi Aynur Barka(48), yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde, binlerce konut çökerken yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İlk meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan evlerini terk eden Aynur Barka, ailesiyle birlikle dışarıda kalmaya başladı. Ardından kayınbabasının evine abdest almak için giren Barka, burada ikinci 7.6'lık depreme yakalandı. Evin çökmesi sonucu Barka, adeta sokağa kadar fırladı ve molozlar altında kaldı. Komşuları tarafından kurtarılan ve boyun kemiğinin kırıldığı tespit edilen 3 çocuk annesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan depremzede, korku dolu o anları anlattı.

İkinci depreme de ev içerisinde yakalandığını dile getiren Aynur Barka, "İçeri girip namaz kılacaktık. Yine çıkacaktık. Sonra geri birden sarsılmayı hissedince, kendimi dışarı atmaya çalıştım. O sırada balkonumuz çürüktü. Artık kapımı beni fırlattı, beni yola kadar götürmüş. Kafam göçüğün altında kaldı. Orada bayılmışım. Çıktığımı da kaldığımı da bilmiyorum. Gözümü yolda açtım. Boyun kemiğim kırılmış. İlk depremde evimiz hiç hasar yoktu. Kayınbabamın evinde hasar vardı. O kerpiç 2 katlı bir evdi. Biz buraya bir şey olmaz dedik. İçeri girip çıkıyorduk. Kapının önünde arabada vardı, ona da giriyorduk. Elazığ depremini de çok hissettik ama evde bir şey olmamıştı. Ben hiçbir zaman bu kadar paniklemedim. Ben bu kadar hiç korkmadım, nefesim gitti. İlk depremde nasıl olduğunu anlamadık. Allah'ım bu günlere şükür. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Başımızdan yok etmesin. Bizi bayraksız etmesin. Allah'tan tek isteğim budur. Beni çocuklarıma çocuklarımı da bana bağışlasın" dedi.

İkinci depremde banyoda abdest aldığını aktaran Barka, "Sıcak su ile abdest alıyım ve çıkayım dedim. Sarsıntı durunca kendimi hemen dışarı atarım dedim. O kadar büyük olmaz dedim ama dışarı çıkamadım. Bir yıkıntı hissettim ama beni sokakta bulmuşlar. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Balkon zaten sağlam değildi, sonradan yapmaydı. İlk depremde de hasar almıştı. Sıvalar dökülmüştü. Bu sefer direk yıkılmış" diye konuştu.

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