Video Yaşam ABD'li turist, Ayasfoya'da Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu | Video
ABD'li turist, Ayasfoya'da Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu | Video

ABD'li turist, Ayasfoya'da Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu | Video

27.11.2022 | 13:40

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde şehit madenciler için düzenlenen Mevlid programında Amerikalı bir turist Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden madenciler için Mevlid programı düzenlendi. Mevlid sırasında ismi Anthony olduğu öğrenilen Amerikalı bir turist, Müslüman olmak istediğini söyledi. Amerikalı turist, Mevlid programı için camide bulunan Hüseyin Çevik hocanın yanına götürüldü. Program için camide bulunan bir başka isim Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise Amerikalı turiste tercümanlık yaptı. Kelime-i Şahadet getiren turist, Müslüman oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Camide bulunan cemaat ise o anlarda tekbir getirdi. Amerikalı turistin Muhammed Fatih adını aldığı öğrenildi.

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