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OTOMATİK OYNAT
02:00
ABD'li turist, Ayasfoya'da Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu | Video 27.11.2022 | 13:40
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İçinde kedi uyurken yuvayı yumruklayarak parçaladı | Video 27.11.2022 | 13:41
01:06
Asker kınasında maganda dehşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 27.11.2022 | 11:53
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Motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı | Video 27.11.2022 | 11:53
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Dev orkinos balığı ilgi odağı oldu | Video 27.11.2022 | 11:53
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Önce anahtarı, sonra otomobili çaldı | Video 27.11.2022 | 11:53
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Okulda öğretmene tekmeli- yumruklu saldırı kamerada | Video 27.11.2022 | 10:54
03:08
01:23
10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı | Video 27.11.2022 | 10:17
01:50
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Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın kameraya saldırdı | Video 27.11.2022 | 09:40
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Zehir taciri zulaladı, narkotik köpeği buldu | Video 27.11.2022 | 09:40
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Milyonluk TV çetesi yakalandı | Video 27.11.2022 | 09:21
03:05
Düzce'de artçı paniği | Video 27.11.2022 | 09:11
03:20
Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı | Video 27.11.2022 | 08:29
03:26
Kazanın ardından tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 27.11.2022 | 08:29
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Düzce'de korkutan deprem | Video 27.11.2022 | 08:30
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde şehit madenciler için düzenlenen Mevlid programında Amerikalı bir turist Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.