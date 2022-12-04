Abisi tarafından öldürülen Bahar Hezer'den geriye bu görüntüler kaldı | Video

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Şanlıurfa’da, kardeş tarafından öldürülen mühendis Bahar Hezer, gözyaşları arasında toprağa verildi. Psikolojik sorunları olan katil zanlısı kardeşinin ise bilgisayar mühendisliği öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlı, “Pişman değilim. Beni ablam deli etti. Eğer yakalanmasaydım ailemin diğer üyelerini de öldürecektim” dedi. Bahar Hazer’den geriye ise 25 Kasım Kadına Şiddet ve Mücadele Günü nedeniyle, çektiği kısa video kaldı.