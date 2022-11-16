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OTOMATİK OYNAT
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Abisinden çaldığı otomobille kaçarken yakalandı | Video 16.11.2022 | 17:46
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İstiklal Caddesi'nde 'birlik ve beraberlik' mesajı | Video 16.11.2022 | 15:53
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SON DAKİKA: Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası! | Video 16.11.2022 | 14:40
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Her gün ilk siftah parası güvercinlerin... | Video 16.11.2022 | 13:59
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 16.11.2022 | 14:02
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Fatih'te Cibuti ve Senegalli'nin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı | Video 16.11.2022 | 12:09
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Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı | Video 16.11.2022 | 10:33
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 16 Kasım 2022 Çarşamba Tamamı Kesintisiz izle! | Video 16.11.2022 | 10:43
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Asker konvoyunda maganda dehşeti: Havaya defalarca ateş açtı | Video 16.11.2022 | 09:54
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Sigara içerken uyuyakalınca kendisi de yandı | Video 16.11.2022 | 09:08
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Fatih’te 5 araç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 16.11.2022 | 09:08
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Ataşehir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 ölü | Video 16.11.2022 | 09:07
İstanbul'da abisine ait otomobili çalan şüpheli, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.