Video Yaşam Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video

Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video

Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video
11.07.2021 | 10:47

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Bayrampaşa'da küçük bir çocuk, ablasının elinden kurtularak yola fırladı. Bu sırada yolda ilerleyen sürücü son anda çocuğu fark ederek frene bastı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay Demirkapı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda bulunan 5 yaşlarındaki çocuk, ablasının elinden kurtularak yolun karşısına geçmek için koştu. Bu sırada yolda otomobili ile ilerleyen Mikail Gezmişoğlu, çocuğu son anda fark ederek yavaşladı. Küçük çocuk otomobile çarparak yere düştü. Sürücünün dikkati sayesinde ölümde dönen çocuğu ablası kucağına aldı.

"ARABA DAHA HIZLI OLSAYDI ÇOCUKTA KALICI HASAR OLUŞABİLİRDİ"
Görgü tanığı esnaf Hüseyin Bozoğlu, Burası işlek bir yol. Hem yaya hem araba trafiği var burada. Haliyle insanların çok dikkatli olması lazım bir anlık dalgınlık bu şekilde problemleri getiriyor. Aynen videoda olduğu gibi kazalar olabiliyor. Bazen arabalar daha hızlı gidebiliyor. O zaman daha tehlikeli ciddi bir şey çıkabilirdi. Araba çok yavaştı daha hızlı olsaydı çocukta kalıcı hasar oluşabilirdi. Çocuğun yaşı oldukça küçüktü. dedi.

ÇOCUĞU SON ANDA FARK ETTİ
Bir başka görgü tanığı Emre Eroğlu ise, Ufak bir kız çocuğu ablasının elinden kurtuldu. Allah'tan şoför dikkatli ve yavaştı. Diğer geçen arabalara nazaran daha dikkatlice ve yavaştı. Çocuğu son anda fark etti çocuk arabanın altında kalmaktan kurtuldu. Olası bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu. Çok şükür hiç kimse bir şey olmadı. ifadesini kullandı.

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