Aç kalan ayı tesise indi: Vatandaşlar ayıyı, "Gel oğlum" diyerek çağırdı | Video 12.03.2023 | 14:57 Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkında kış uykusundan uyanan boz ayı, yiyecek bulmak için tesislere kadar indi. Boz ayıyı gören vatandaşlar ise, "Gel oğlum" diyerek çağırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu'da kış uykusundan uyanıp aç kalan boz ayı, Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan tesislere indi. Tesislerin önüne kadar gelerek yiyecek arayan boz ayıyı, gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşlar ayıyı, "Gel oğlum" diyerek çağırmaya çalıştı. İnsan seslerinden ürken boz ayı, hızla koşarak ormanlık alanda gözden kayboldu.