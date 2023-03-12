Aç kalan ayı tesise indi: Vatandaşlar ayıyı, "Gel oğlum" diyerek çağırdı | Video
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkında kış uykusundan uyanan boz ayı, yiyecek bulmak için tesislere kadar indi. Boz ayıyı gören vatandaşlar ise, "Gel oğlum" diyerek çağırdı.
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