Aç kalan kedi lokantaya girmeye çalıştı | Video

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde sahibinin yazın sürekli yemek verdiği sevimli kedi, lokantanın kapısını kapalı görünce kolunu açarak girmeye çalıştı. Kediyi fark eden lokanta sahibi, kediye yiyecek verdi.

Çıldır ilçesinde lokantacılık yapan Taygun Tanrıkulu, sokak hayvanlarını aç bırakmıyor. Yaz aylarında iş yerinin kapısının açık olmasından dolayı gelen hayvanları görüp yemek veren Tanrıkulu havaların soğuması ve iş yerinin kapısının kapalı olmasından dolayı gelen sokak hayvanlarını fark edemeyince aç kalan kedi lokantanın kapısını açmaya çalıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi Taygun Tanrıkulu, aç kalan kediye yiyecek verdi.

Sokak hayvanlarını devamlı beslediğini ve baktığını ifade eden Tanrıkulu, "Yazın bu hayvanları fark etmek kolay oluyor, çünkü iş yerimizin kapısı açık ve içeri kafalarını uzatıp bize sesleniyorlar. Ama hava soğuyunca kapılarımızı kapattık. Böyle olunca gelen hayvanları fark edemiyoruz. Ama şimdi bu kediyi fark ettim ve aç karnını doyurmak için kapıyı açıp yemek verdim" dedi.