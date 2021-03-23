Aç kalan köpekler, koyunlara saldırdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirdiler | Video 23.03.2021 | 15:22
00:46
Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu | Video 23.03.2021 | 14:40
00:29
Kardeşinin düğün günü eşi tarafından öldürüldü | Video 23.03.2021 | 14:18
00:17
Aç kalan köpekler, koyunlara saldırdı | Video 23.03.2021 | 14:23
03:22
00:26
00:13
04:51
04:51
16:22
01:29
Köpeği ısıran küçük çocuk görenleri gülme krizine soktu | Video 23.03.2021 | 12:54
00:22
SON DAKİKA: Yozgat’ta korku dolu anlar! Dev hortum kamerada | Video 23.03.2021 | 12:50
08:11
01:07
Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi | Video 23.03.2021 | 12:13
01:04
SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu soygunu girişimi | Video 23.03.2021 | 12:13
01:35
Bursa'da vahşet! Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler | Video 23.03.2021 | 12:11
01:21
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın | Video 23.03.2021 | 11:45
02:08
02:39
Sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı | Video 23.03.2021 | 11:45
01:44
İstanbul Avcılar'da çukura düşen oğlak kurtarıldı | Video 23.03.2021 | 11:47
Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde aç kalan sokak köpekleri merada otlayan koyunlara saldırdı. Koyunları vatandaşlar kurtardı.
İlçenin Karaçalılık Mahallesi'ndeki merada otlayan koyunlara sokak köpekleri saldırdı. Koyunların yardımına sahibi ve komşular koşarken, köpekler tüfekle atış yapılarak korkutulup uzaklaştırıldı. Köpeklerin saldırdığı bir koyun ise yaralandı.
Mahallede daha öncede 5 koyunun köpekler tarafından parçalandığını belirten vatandaşlar sorunun çözümünü istedi.