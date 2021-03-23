Aç kalan köpekler, koyunlara saldırdı | Video

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde aç kalan sokak köpekleri merada otlayan koyunlara saldırdı. Koyunları vatandaşlar kurtardı.

İlçenin Karaçalılık Mahallesi'ndeki merada otlayan koyunlara sokak köpekleri saldırdı. Koyunların yardımına sahibi ve komşular koşarken, köpekler tüfekle atış yapılarak korkutulup uzaklaştırıldı. Köpeklerin saldırdığı bir koyun ise yaralandı.

Mahallede daha öncede 5 koyunun köpekler tarafından parçalandığını belirten vatandaşlar sorunun çözümünü istedi.