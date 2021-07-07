Aç kalan kurt oğlaklara böyle saldırdı | Video
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir besi damında bulunan 2 oğlağa kurdun saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiler göre, Avanos Küme Evleri mevkiinde Ahmet Kesal'a ait olan besinin damında bulunan oğlaklara aç kalan kalan kurt saldırdı. Besi damında bulunan 2 oğlağı telef eden kurdun oğlaklara saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.