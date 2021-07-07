Aç kalan kurt oğlaklara böyle saldırdı | Video

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir besi damında bulunan 2 oğlağa kurdun saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiler göre, Avanos Küme Evleri mevkiinde Ahmet Kesal'a ait olan besinin damında bulunan oğlaklara aç kalan kalan kurt saldırdı. Besi damında bulunan 2 oğlağı telef eden kurdun oğlaklara saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.