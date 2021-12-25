Video Yaşam Aç kalan kurt şehir merkezine indi | Video
Aç kalan kurt şehir merkezine indi | Video

Aç kalan kurt şehir merkezine indi | Video

25.12.2021 | 09:46

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt korkuya neden oldu.

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Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerindeki 75. Yıl İlkokulunun civarlarında bir kurt görüntülendi. Sami Aksın adlı taksi sürücüsü, karşılaştığı kurdu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Herkesin akşam saatlerinde dikkatli olmasını isteyen Sami Aksın, "Akşam saatleriydi. Müşterimi evine bıraktığım sırada hemen yolun ortasında kurt geziyordu. Bende hemen cep telefonumun kamerasıyla çekim yaptım. İnşallah kimseye bir zarar vermez. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı" dedi.

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