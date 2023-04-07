Aç kalan tilki Bolu sokaklarına indi | Video
Bolu’nun Kılıçarslan Mahallesi’nde aç kaldığı için sokaklara inen tilki görenleri hayrete düşürdü. Tilkiyi gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
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