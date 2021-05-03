Video Yaşam Aç kalan tilki şehir merkezine inip böyle yiyecek aradı | Video

Aç kalan tilki şehir merkezine inip böyle yiyecek aradı | Video

Aç kalan tilki şehir merkezine inip böyle yiyecek aradı | Video
03.05.2021 | 15:24

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Kastamonu’da aç kalan tilki, şehir merkezine kadar inerek çöplerden yiyecek aradı.

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Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde Gümüş Dere Sokak üzerinde bulunan çöpe gece vakti tilki geldi. Yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kaldığı düşünülen tilki, çöplerden bir süre yiyecek aradı. Çöpten karnını doyuran tilki, sessiz bir şekilde tekrar ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
Apartman görevlisi, tilkinin çöpten yiyecek aramasını ise cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde tilkinin, çöpün yanına bırakılan yiyecekleri yediği görüldü.

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