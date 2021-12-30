Video Yaşam Aç kalan vaşak köye indi | Video
Aç kalan vaşak köye indi | Video

Aç kalan vaşak köye indi | Video

30.12.2021 | 14:04

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Kışın gelmesiyle birlikte aç kalan vaşak Sivas merkeze bağlı İkindi köyünde görüntülendi.

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Sivas'ın merkeze bağlı İkindi köyünde ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve aç kaldığı için köye indiği düşünülen bir vaşak cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köy sakinlerinden Burak Kalkan, sabah saatlerinde evinin önündeki ağaç tepesinde üç tane vaşak gördü. Vaşağı gördüğünde şaşıran Kalkan, ağaç tepesindeki vaşakların aç kalıp köye indiğini ve kendilerini korumak adına ağaca çıktığını düşündüm. Beslenmeleri için kuru ekmek ve tavuk kemiği bıraktım. İfadelerini kullandı.

Vaşağın o halini ise Burak Kalkan cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kalkan, köylerinde vaşağı ilk defa gördüklerini belirterek çok şaşırdığını söyledi.

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