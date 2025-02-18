Aç kurt yerleşim yerine kadar indi | Video
Çetin kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yalnız kurt, Ardahan’a bağlı Küçük Sütlüce Köyü yakınlarında leşi kapıp uzaklaşırken görüntülendi.
Ardahan'da dondurucu soğuklar, insan yaşamını olduğu kadar yaban hayatını da zorlaştırıyor. Yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Merkeze bağlı Küçük Sütlüce Köyü yakınlarında bir kurt, karla kaplı arazide leş ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, karla kaplı arazide tek başına dolaşan kurt, yol kenarında kar üstünde bulunan leşi alıp oradan uzaklaştığı görünüyor.
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