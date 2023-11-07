Video Yaşam Aç kurtlar çiftliğe saldırdı 2 ineği yaraladı! O anlar kamerada | Video
Aç kurtlar çiftliğe saldırdı 2 ineği yaraladı! O anlar kamerada | Video

Aç kurtlar çiftliğe saldırdı 2 ineği yaraladı! O anlar kamerada | Video

07.11.2023 | 09:11

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde büyükbaş çiftliğine saldıran aç kurtlar 2 ineği yaralarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İlçeye bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aç kurt sürüsü 270 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğe girdi. Hayvanlar büyük panik yaşarken, kurtların saldırdığı 2 inek yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, çiftlik sahibinin gelmesi üzerine kurtlar uzaklaştı.

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