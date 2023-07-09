Video Yaşam Açamadıkları kasayı taşıyarak çalan şüpheliler kamerada | Video
Açamadıkları kasayı taşıyarak çalan şüpheliler kamerada | Video

Açamadıkları kasayı taşıyarak çalan şüpheliler kamerada | Video

09.07.2023 | 10:34

Sultangazi'de hırsızlık için girdikleri dükkanda ki kasayı açamayınca, taşıyarak çalan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin içinde yaklaşık 1 milyon liralık döviz bulunan kasayı taşıyarak çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sultangazi'de 23 Mayıs Salı günü Y.E.B.'ye ait iş yerine giren hırsızlar içinde yaklaşık 1 milyon liralık döviz bulunan kasayı çalarak kaçtı. Sabah işe geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını görerek polise haber veren mağdurun müracaatı üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde çalıntı bir araçla olay yerine gelen şüphelilerin, hızla hırsızlık yapacakları iş yerine yöneldikleri görüldü. Görüntülerde önce kasayı açmaya çalışan ancak başaralı olmayınca komple çalmaya karar veren şüphelilerin hep birlikte yüzlerce kilogram ağırlığındaki kasayı taşıdıkları görüldü. Kasayı otomobilin bagajına koyan şüphelilerin daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştıkları güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde olayda kullanılan Sarıyer'den çalıntı otomobili, Eyüpsultan'da terk edilmiş olarak buldu. Otomobilden elde edilen parmak izlerinin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Fatih ve Kağıthane'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Cavit B.S.(23)'ün daha önceden 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Ahmet Y. (41)'nin ise daha önceden 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Özkan Uğur’un şarkı söylerken duygulandığı anlar Türkiye’yi duygulandırdı | Video 01:02
Özkan Uğur'un şarkı söylerken duygulandığı anlar Türkiye'yi duygulandırdı | Video 09.07.2023 | 11:13
Silahlı çatışma sonrası yakalanan genç kızdan polise tehdit! Ailem gelsin, seni mesleğinden nasıl ediyorum | Video 02:58
Silahlı çatışma sonrası yakalanan genç kızdan polise tehdit! "Ailem gelsin, seni mesleğinden nasıl ediyorum" | Video 09.07.2023 | 10:51
Zonguldak’ta kuvvetli yağış! Dere taştı, yollar kapandı | Video 01:47
Zonguldak'ta kuvvetli yağış! Dere taştı, yollar kapandı | Video 09.07.2023 | 10:34
Açamadıkları kasayı taşıyarak çalan şüpheliler kamerada | Video 01:56
Açamadıkları kasayı taşıyarak çalan şüpheliler kamerada | Video 09.07.2023 | 10:34
Ordu’da sel ve heyelan sonrası kapanan sahil yolu böyle görüntülendi | Video 02:00
Ordu’da sel ve heyelan sonrası kapanan sahil yolu böyle görüntülendi | Video 09.07.2023 | 09:49
Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda yangın | Video 01:03
Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda yangın | Video 09.07.2023 | 09:49
Sürücülerin dikkati faciayı önledi! Park halindeki araç kendiliğinden geri geri böyle hareket etti | Video 01:14
Sürücülerin dikkati faciayı önledi! Park halindeki araç kendiliğinden geri geri böyle hareket etti | Video 09.07.2023 | 09:49
Gaziantep’te 14 ton etil alkol ele geçirildi | Video 00:28
Gaziantep'te 14 ton etil alkol ele geçirildi | Video 09.07.2023 | 09:49
Texas-Meksika sınırına yüzen bariyer kurulumuna başlandı | Video 00:29
Texas-Meksika sınırına yüzen bariyer kurulumuna başlandı | Video 09.07.2023 | 00:38
Esenler’de sürücünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kamerada | Video 00:10
Esenler'de sürücünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kamerada | Video 08.07.2023 | 16:02
Kayseri’de iki araç çarpıştı! Kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı | Video 00:58
Kayseri'de iki araç çarpıştı! Kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı | Video 08.07.2023 | 16:02
Şile’de yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı | Video 00:44
Şile'de yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı | Video 08.07.2023 | 15:00
Motosiklet tutkunu Adnan, evinde ölü bulundu | Video 01:58
Motosiklet tutkunu Adnan, evinde ölü bulundu | Video 08.07.2023 | 14:30
Bursa’da şiddetli yağış dereleri taşırdı, yollar göle döndü | Video 02:47
Bursa’da şiddetli yağış dereleri taşırdı, yollar göle döndü | Video 08.07.2023 | 13:45
Namazla alay eden güvenlik görevlisine soruşturma | Video 00:32
Namazla alay eden güvenlik görevlisine soruşturma | Video 08.07.2023 | 13:18
Başkent’te 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi | Video 00:39
Başkent'te 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi | Video 08.07.2023 | 12:07
Beylikdüzü’nde bir sirkin deposu olarak kullanılan çadırda yangın çıktı | Video 01:48
Beylikdüzü'nde bir sirkin deposu olarak kullanılan çadırda yangın çıktı | Video 08.07.2023 | 11:31
Kocaeli’de kayıp yaşlı adam ormanlık alanda bulundu | Video 00:15
Kocaeli’de kayıp yaşlı adam ormanlık alanda bulundu | Video 08.07.2023 | 11:34
Sosyal medyanın gündemine oturan doğum günü kutlamasında usta ve çırak yaşananları anlattı | Video 05:52
Sosyal medyanın gündemine oturan doğum günü kutlamasında usta ve çırak yaşananları anlattı | Video 08.07.2023 | 11:02
Kanala düşen kamyonetin altında kaldı, 1 saatlik çalışmayla kurtarılabildi | Video 04:01
Kanala düşen kamyonetin altında kaldı, 1 saatlik çalışmayla kurtarılabildi | Video 08.07.2023 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA