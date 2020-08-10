Acemi hırsız dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı | Video
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İstanbul Pendik'te güvenlik kamerasına yansıyan motosiklet hırsızlığı izleyenleri şaşırttı. Bir alışveriş merkezinin otoparkından çaldığı motosikletle yokuşu çıkamayan hırsız paniğe kapıldı ve motosikleti bırakarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı...
istanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayında bir hırsız alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çaldı. Motosikletle birlikte otoparktan uzaklaşmak isteyen hırsız yaklaşık üç yüz metre yol gittikten sonra yokuşu çıkamadı. Paniğe kapılan hırsızın o anları çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Motosikleti olduğu yerde bırakıp kaçan hırsız için Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Acemi hırsızın bulunması için çevredeki güvenlik kameraları izleniyor.