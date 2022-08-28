Video Yaşam Acemi maganda ve arkadaşı pompalıyla sokakta böyle dehşet saçtı | Video
Acemi maganda ve arkadaşı pompalıyla sokakta böyle dehşet saçtı | Video

Acemi maganda ve arkadaşı pompalıyla sokakta böyle dehşet saçtı | Video

28.08.2022 | 09:17

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Bursa’da düğün sonrası pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, mahallede paniğe neden oldu.

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Olay, Bursa merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı tüfekle ara sokağa giren kimliği belirsiz bir şahıs, uzun bir süre elindeki pompalıyla ateş etmek için uğraştı. Başarılı olamayınca pompalı tüfeği yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı ise pompalı tüfeği eline alır almaz havaya ateş açtı. O anlar hemen yakınında bulunan bir evin penceresindeki vatandaş tarafından kaydedildi.

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