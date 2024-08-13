Acemi sürücü dükkana böyle daldı, işyeri sahibi isyan etti | Video
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dükkana daldı. Kaza sırasında kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.
Duruma isyan eden dükkan sahibi Harun Erdem, "Araç ara yoldan çıkıyor. Artık nasıl yola çıkıyorsa ve nasıl bir sürücü tecrübesi varsa gelmiş kolona vurmuş oradan da dükkanıma dalmış. Dış cephe ve camlar kırılırken büyük maddi hasar bıraktı. Genelde ben aracın vurduğu yerde otururum ve çayımı içerdim. O gün şans eseri kapalıydık. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmadı. Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor." dedi.
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