Video Yaşam Acemi sürücü dükkana böyle daldı, işyeri sahibi isyan etti | Video
Acemi sürücü dükkana böyle daldı, işyeri sahibi isyan etti | Video

Acemi sürücü dükkana böyle daldı, işyeri sahibi isyan etti | Video

13.08.2024 | 09:57

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dükkana daldı. Kaza sırasında kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak dükkana daldı. O sırada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması olması muhtemel bir faciayı önlerken kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.
Duruma isyan eden dükkan sahibi Harun Erdem, "Araç ara yoldan çıkıyor. Artık nasıl yola çıkıyorsa ve nasıl bir sürücü tecrübesi varsa gelmiş kolona vurmuş oradan da dükkanıma dalmış. Dış cephe ve camlar kırılırken büyük maddi hasar bıraktı. Genelde ben aracın vurduğu yerde otururum ve çayımı içerdim. O gün şans eseri kapalıydık. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmadı. Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor." dedi.
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