Video Yaşam Acenteli vurgun: 36 şüpheli gözaltında!
Acenteli vurgun: 36 şüpheli gözaltında!

Acenteli vurgun: 36 şüpheli gözaltında!

17.11.2021 | 09:48

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İstanbul’da acenteler açarak usulsüz uçak biletleri düzenleyen ve havayolu şirketlerini maddi zarara uğratan 46 kişilik bir çete çökertildi.

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt içinde ve yurt dışında yabancı turistlerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığıyla usulsüz uçak bileti düzenledikleri saptanan 46 kişilik bir çeteyi tespit etti.

İddialara göre çetenin üyeleri; söz konusu kişilere biletler sattı ve ilgili havayolu şirketlerine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek havayolu şirketlerini maddi zarara uğrattı.

Olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Düzce, Ağrı, İzmir, Denizli, Hatay, Van, Gaziantep'te çok 46 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

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