Acı haber: 37 yıl önce ölen babasıyla aynı kaderi yaşadı | Video

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde camiye gitmek için yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, ölen vatandaşın babasının da 37 yıl önce aynı yolda bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.