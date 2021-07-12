Video Yaşam Açık denizde batan teknede can pazarı | Video

Açık denizde batan teknede can pazarı | Video

Açık denizde batan teknede can pazarı | Video
12.07.2021 | 14:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Açık denizde batan teknede can pazarı | Video 06:13
Açık denizde batan teknede can pazarı | Video 12.07.2021 | 14:58
Gasp dehşetinin yaşandığı SAS Holding önünde eylem | Video 05:21
Gasp dehşetinin yaşandığı SAS Holding önünde eylem | Video 12.07.2021 | 14:45
İstanbul'da Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın olayında flaş gelişme! 00:24
İstanbul'da Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın olayında flaş gelişme! 12.07.2021 | 14:28
Mersin'de köpeğe işkence! Elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi... 00:22
Mersin'de köpeğe işkence! Elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi... 12.07.2021 | 13:57
Burdur'da otomobil kapısına tutunan bisikletlinin tehlikeli sohbeti kamerada 01:42
Burdur'da otomobil kapısına tutunan bisikletlinin tehlikeli sohbeti kamerada 12.07.2021 | 13:36
İstanbul Küçükçekmece'de yangın! 01:03
İstanbul Küçükçekmece'de yangın! 12.07.2021 | 13:36
Normalleşmeyle birlikte Nemrut Krater Gölü’ne ziyaretçi akını | Video 07:46
Normalleşmeyle birlikte Nemrut Krater Gölü’ne ziyaretçi akını | Video 12.07.2021 | 13:21
Osmaniye'de genç kadını taciz eden sapık olayında flaş gelişme! 02:38
Osmaniye'de genç kadını taciz eden sapık olayında flaş gelişme! 12.07.2021 | 13:21
Esenyurt'ta motosikletlinin otomobile çarptığı feci kaza kamerada | Video 00:21
Esenyurt'ta motosikletlinin otomobile çarptığı feci kaza kamerada | Video 12.07.2021 | 13:21
Otomobil ile çarpışan minibüs böyle devrildi | Video 00:27
Otomobil ile çarpışan minibüs böyle devrildi | Video 12.07.2021 | 13:03
Kaza sonrası şoka giren sürücü Ben mi kaza yaptım dedi | Video 01:01
Kaza sonrası şoka giren sürücü "Ben mi kaza yaptım" dedi | Video 12.07.2021 | 13:03
Antalya'da turistlik mekanda gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada! 00:32
Antalya'da turistlik mekanda gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada! 12.07.2021 | 12:13
Göbeklitepe’de balon uçuşları heyecanı | Video 09:02
Göbeklitepe’de balon uçuşları heyecanı | Video 12.07.2021 | 11:28
Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu | Video 06:38
Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu | Video 12.07.2021 | 11:31
Ataşehir’de takla atan sürücüsüz otomobil kamerada | Video 00:31
Ataşehir’de takla atan sürücüsüz otomobil kamerada | Video 12.07.2021 | 11:31
Mardin'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada | Video 01:17
Mardin'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada | Video 12.07.2021 | 11:28
5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti | Video 04:38
5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti | Video 12.07.2021 | 11:14
İstanbul Sultangazi'de hırsızlar sert kayaya çarptı! Yumruklayarak yere yıktı... 05:28
İstanbul Sultangazi'de hırsızlar sert kayaya çarptı! Yumruklayarak yere yıktı... 12.07.2021 | 11:01
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama 01:12
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama 12.07.2021 | 11:11
Beyoğlu’nda bakkalda silahlı saldırı anları kamerada | Video 01:17
Beyoğlu’nda bakkalda silahlı saldırı anları kamerada | Video 12.07.2021 | 10:55

Antalya’nın Kundu bölgesinde Cumartesi gece balık avlamak için denize açılan 3 gencin içinde bulunduğu tekne, sabaha karşı alabora oldu. 2 saat boyunca ters dönen tekneye tutunarak kurtarılmayı bekleyen gençleri bölgedeki kaptanlar ölümün kıyısından aldı.Yorgunluktan bitkin düşen gençler önce tekneye alındı ardından karaya çıkartıldı. 3 gencin de durumlarının iyi olduğu bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu bölgesinde balık avlamak için 3,5 metrelik fiber tekneyle denize açılan 3 kişinin yükselen dalgalar sonucu alabora olan tekneleri ters döndü. 2 saat boyunca ölümle pençeleşen gençler, bölgede bulunan balıkçı teknelerine seslerini ulaştırmayı başardılar. O sırada başka bir arkadaşının bozulan teknesine yardıma giderken, olaya şahit olan Tekne kaptanı Bahadır Malkoç, can yelekleriyle gençleri son anda boğulmaktan kurtardı. gençlerin denizin ortasında ters dönen teknenin başındaki bitkin haldeki görüntüleri ve tekneye alınmaları cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kundu' da tekne bakım ve kaptanlığı yapan Bahadır Malkoç, Cumartesi gecesi balığa çıktıklarını ve Pazar sabah 05.00 civarında bir arkadaşının teknesinin arıza yaptığı haberi gelince yerini öğrenmek için aradığımda 'Abi birileri battı, yardım çığlıkları var yardım edin' dediğini söyledi. Gençlerin bir buçuk saat suda kaldıklarını söyleyen Malkoç " Tarif verdiler gittik, bulduk. Fiber teknenin başındaydı iki kişi. Diğer arkadaşı da karaya doğru yüzmeye çalışıyormuş. Onlara can simidi verdik. Diğer arkadaşlarını da bulduk. Teknemize aldık" diye konuştu.

3,5 metrelik bir tekneyle üç kişinin balık tutma sevdasına düştüğünü belirten Bahadır Malkoç, " O tekneyle o kadar derinliklere gidilmez. Teknelerinde can simidi, can yeleğinin olmaması bir etkendir ve hayat kurtarır. Çapa olarak kullandıkları ürünler doğru değil. Deniz hata affetmez. Mutlaka problem yaşar. Denizde uyduruk iş olmaz" dedi.

Bu durumlarla sık sık karşılaştığını kaydeden Bahadır Malkoç, "Denizden çıkardığımızda korkmuşlardı, yorulmuşlardı. Dört tarafı deniz. Çevrelerinde hiç kimse yok. İyi ki yüzmeyi biliyorlardı. 25 yaşındaydılar. Dikkatsizlik sonucu olmuş bir kaza. Maalesef son zamanlarda daha çok karşılaşıyoruz. Çünkü son zamanlarda herkes ehliyet aldı. Bunun eğitimini alsınlar. Arabadan daha zor bir iş bu. Denizi bilmek gerekiyor. Tecrübe kazanmadan da riskli hareketlere girmesin arkadaşlarımız" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA