Video Yaşam Açık kasap bulamadı, matkaptan kıyma makinesi yaptı | Video
Açık kasap bulamadı, matkaptan kıyma makinesi yaptı | Video

Açık kasap bulamadı, matkaptan kıyma makinesi yaptı | Video

18.06.2024 | 16:43

Rizeli yine kıvrak zekasını konuşturdu, kıyma yaptıracak kasap bulamayınca matkaptan kendi kıyma makinesini yaptı.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde yaşayan Kadir Ali Kus, kurbanını kesince kendisine kıyma yaptıracağı bir kasap aradı. Bütün kasapları tek tek dolaşan Kus hepsini kapalı görünce başka bir çözüm yolu aradı. Aklında duvar delicisi gelen Kus önce bir hurdacıya gitti. İşine yarayacakları toplayan Kus evine gitti ve zekasını konuşturdu. Demirden aparat yapan Kus yaptığı aparatı matkabın ucuna taktı. Matkabı sağa sola sallanıp birini yaralamaması için ise kütüğün üzerine sabitledi. Üzerine ise plastik tabağı aparata sabitleyerek etin konulacağı yeri ayarladı. Biraz küçük boyutta kestiği etleri tabağın içerisine koydu, hurdacılardan aldığı demirlerin içerisinden geçen et matkabın ucu sayesinde kıyılmış oldu.

Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, kasapları teker teker dolaşıp açık olmadığını görünce aklına kıyma makinesi yapmak geldiğini ifade eden Kus, "Kurbanı kestik, kasapları teker teker dolaştım. Kıyma yapmam lazımdı ve bir tane bile kasap açık değildi. Laz üreticidir. Bende gittim hurdacıya, demirleri aldım. Kaynak yaptım ve matkaba da taktım. Aynı kıyma makinesini yaptım" ifadelerini kullandı.

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