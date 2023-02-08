Acil Kurtarma Sağlık ekipleri aynı binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı | Video
Hatay’da yürütülen arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geldi. Ekipler Narlıca Mahallesi’ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşındaki bir çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak çıkardı.
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