Acil Kurtarma Sağlık ekipleri aynı binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı | Video

Hatay’da yürütülen arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geldi. Ekipler Narlıca Mahallesi’ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşındaki bir çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak çıkardı.