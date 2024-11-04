Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan'ı hayattan kopardı | Video
Edirne'de 5'inci kattaki evlerinin penceresindeki sinekliğin açılmasıyla 15 metre yükseklikten beton zemine düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
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