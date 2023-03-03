Acılı babanın 26 gündür aradığı kızının son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, 4 yaşındaki kızını, kız kardeşini ve kuzenini kaybeden Abdullah Aktaş'ın, enkazdan sağ çıkartıldıktan sonra günlerdir haber alamadığı 10 yaşındaki kızının ise ambulans bindirildiği andaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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