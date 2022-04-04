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OTOMATİK OYNAT
02:59
Acun Ilıcalı'nın acı kaybı! Personelini son yolculuğuna uğurladı | Video 04.04.2022 | 15:04
03:41
Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi | Video 04.04.2022 | 14:27
00:40
Sultangazi'de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:29
01:16
Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı | Video 04.04.2022 | 14:27
02:05
Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video 04.04.2022 | 14:12
04:16
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.04.2022 | 14:02
01:34
02:10
Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:01
00:50
İstanbul'da çamaşır makinesi çalan hırsızlar kamerada 04.04.2022 | 13:43
00:48
Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 04.04.2022 | 12:59
01:03
Motosikletli 3 hırsızın büfe tabelasını çaldığı anlar kamerada | Video 04.04.2022 | 12:39
05:09
Tüysüz doğan oğlağı gören şaşırıyor! Evde bebek gibi bakıyorlar | Video 04.04.2022 | 11:46
01:50
01:44
Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 04.04.2022 | 12:06
04:14
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Adana'da para istediği anne ve babasını ölümle tehdit eden evlat tutuklandı! 04.04.2022 | 11:43
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Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video 04.04.2022 | 11:12
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Karabük'te servis minibüsü alev topuna döndü | Video 04.04.2022 | 11:30
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Böyle komşu düşman başına! "5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı!" | Video 04.04.2022 | 11:25
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan bir programda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Ferat Korkmaz, memleketi Sakarya’da toprağa verildi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da, Korkmaz'ın cenazesine katılarak acılı ailesine başsağlığı diledi.