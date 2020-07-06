Ada sakinlerinden Belediye'ye 'Kıyı' tepkisi | Video
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Adalar sakinlerinden Adalar Belediyesi'ne 'Kıyı' tepkisi!