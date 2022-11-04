Video Yaşam Adamı öldürüp kadını kaçırmışlardı, adliyeye sevk edildiler | Video
Adamı öldürüp kadını kaçırmışlardı, adliyeye sevk edildiler | Video

Adamı öldürüp kadını kaçırmışlardı, adliyeye sevk edildiler | Video

04.11.2022 | 12:50

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İstanbul Şişli’de bir kadının kaçırıldığı bir kişimizde öldürüldüğü kanlı tuzağın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden kaçırılan Birivan K.’nın kocası Emrullah K. “Takip etim, eşimin yanında görünce olayı gerçekleştirdim” dediği öne sürülmüştü.

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İstanbul'da 3 gün önce işlenen kanlı tuzakla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şişli'de önü kesilen araç sürücüsü Muhammet Tek'i öldüren Emrullah K., Tek'le birlikte kaçtığı iddia edilen eşi Berivan K.'yı alarak 3 kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelilerden Emrullah K. Mehmet K.,Ramazan K. ve Ahmet K.'yı yakaladı. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda Berivan K.'da sağ kurtarıldı. Yapılan kamera görüntüleri çalışmalarında, şüphelilerin olayda iki araç kullandığı belirlendi. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, ilk araçta Emrullah K. ile iki kişi Şişli'deki yolda bekliyorlardı. Diğer ikinci araç ise maktulün aracını takip eden kişilerdi. İddiaya göre Muhammet Tek'i takip edenler, aracın gelişini Emrullah K.'ya bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Emrullah K., aracın önünü keserek durmasını sağladı. Ardından Muhammet Tek'e ateş eden Emrullah K. İki kişiyle birlikte araçta bulunan eşi Berivan K.'yı alarak olay yerinden kaçtı.

TAKİPÇİLER YAKALANDI
Emrullah K. İle birlikte 4 kişinin yakalanmasının ardından çalışmayı derinleştiren Cinayet Masası, maktulün aracını takip eden diğer araçtaki kişilerin isimlerini de tespit etti. Elde edilen bilgilerin ardından kayıplara karışan Orhan K. İle Sinan K., dün gece düzenlenen operasyonla yakalandı. Orhan K.'nın 11 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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