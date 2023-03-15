Adana Ceyhan'ın çarşı merkezdeki en büyük binası kontrollü olarak yıkıldı | Video 15.03.2023 | 15:01 Adana'nın Ceyhan İlçesinde çarşı merkezinde bulunan depremde ağır hasar alan 9 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler Adana'da da çok sayıda can kaybına neden oldu, bir çok yapıya da ağır hasar verdi. Şehir merkezinin yanı sıra Ceyhan ilçesinde de bazı binalar ağır hasar aldı. Bu binalardan Cumhuriyet Meydanı karşısında Kızılay Caddesi'nde bulunan altı market olan 9 katlı binanın yıkımı kontrollü şekilde yapıldı. Ağır hasar alan binanın ilçe merkezindeki en yüksek yapı olduğu öğrenildi.Yıkım sırasında markettin görevlileri de bekleyerek, çıkartılan kasaları teslim aldı.