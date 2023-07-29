Video Yaşam Adana Kozan'da 5.5'lik deprem sonrası konteynerler kuruldu | Video
Adana Kozan'da 5.5'lik deprem sonrası konteynerler kuruldu | Video

Adana Kozan'da 5.5'lik deprem sonrası konteynerler kuruldu | Video

29.07.2023 | 10:13

Adana Kozan merkezli meydana gelen 5.5'lik deprem ile evleri orta ve ağır hasar gören ilçedeki depremzedelere konteyner teslimatı yapıldı. Öte yandan ilçenin kırsal mahallelerinde yıkım ve paniğe neden olan depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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25 Temmuz'da Kozan Minnetli merkez üssü olan 5.5'lik depremden etkilenen vatandaşlar için kurulan çadırların ardından hasarlı evlere konteyner teslimatı yapıldı. Kırsal mahallelerden Minnetli'de 40 ve Karahamzalı'da 3 depremzede aileye konteynerleri teslim edildi. AFAD ve jandarma ekipleri 43 ayrı noktada konteyner kurulumunu tamamladı. Kızılay, AKOM ile Kozan Belediyesi ekiplerinin de kaymakamlık ile birlikte günlük yemek desteği verdiği belirtildi.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA YANIMIZDA"
Konteyner evlerine kavuşan vatandaşlardan Cuma Doğan, "Minnetli mahallesinde oturuyorum. Felaket oldu. Canımızı zor kurtardık. Eşimle birlikte fasulye doğrarken bir anda oldu ve eşim ayağa kalkarken ayağını burktu. Küçük çocuğum vardı, ikinci deprem gelmeden onu da kurtarıp kendimizi de zor attık. Evimiz kullanılmıyor, Allah devletimize zeval vermesin tüm imkanlarıyla yanımızdalar konteyner ve çadırlarımız kuruldu" dedi.
Çok kötü anlar yaşadıklarını anlatan Emrullah Yeni ise "Hamdolsun can kaybımız yok. Dere yatağında bahçe de çalışıyordum büyük bir gürültü duyduk ne olduğunu anlamadım. Evime geldiğimde her yeri yıkılmıştı. Çadırlarımız ve konteynerlerimiz de geldi kuruldu. Devletimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bölgedeki camide de hasar oluştuğunu belirten vatandaşlardan Hayri İnce de " Anlatılmaz. Allah kimseye yaşatmasın içerde oturuyordum ne yapacağımı bilemedim önceki deprem bu kadar etkilememişti. Üst üste bugün 4-5 kere artçı meydana geldi. Toplamda 20'yi geçen hissettiğimiz artçılar oluyor. Camii minaremiz de depremden hasar aldı. Allah'ım Devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Depremin büyük bir sesle geldiğini aktaran İbrahim Bakca ise "Ben de burada kalıyorum depremden sonra burada görevliyiz çok artçı depremler meydana geliyor sürekli deprem oluyor gece gündüz fark etmiyor ses ile birlikte geliyor bir anda. Allah sonumuzu hayır etsin" diyerek yaşananları dile getirdi.

DEPREMİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Bölgede artçı sarsıntılar sürerken 25 Temmuz'da meydana gelen depremin yeni güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. O anlarda vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı. Kent merkezinde vatandaşlar deprem ile birlikte cadde ortasına fırlarken köyde tavukların yüksek kum tepesine çıkması da anbean görüntülerde yer aldı.

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