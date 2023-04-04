Adana merkezli 10 ilde organize suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı | Video
Adana merkezli 10 ilde adam yaralama, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 136 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından yapılan operasyonla aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı.
Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'de şafak vakti operasyon başladı. Söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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