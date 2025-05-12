Adana merkezli 23 ile de silah kaçakçılığı operasyonu: 21 tutuklama | Video
Adana'da yasa dışı yollardan yurda sokulan ve organize suç örgütlerine satılmak üzere hazırlanan silahlar, polis tarafından ele geçirildi. Adana merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 94 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 60 şüpheli ise ifadesi sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.
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