Video Yaşam Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi: 17 gözaltı | Video
Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi: 17 gözaltı | Video

Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi: 17 gözaltı | Video

05.02.2025 | 10:32

Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı yapan çeteye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan çeteyi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda çetenin, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Konya'da faaliyetlerini tespit etti.

Ekipler Adana merkezli 6 ilde 17 kişiyi yakalamak harekete geçti. Özel Harekat timlerinin de desteği söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ise ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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