Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon | Video

ADANA merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden çoğunun gözaltına alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda ele geçirilen sahte dolar, Türk lirası ve ayarı düşürülmüş cumhuriyet altınının birbiriyle irtibatlı kişilerce piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirledi. Polis, takip sonrası sahte para basan şebekeyi tespit edip, harekete geçti. Belirlenen 18 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana, İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'deki eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolü sonrası emniyete getirildi. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de Adana'ya getirileceği bildirildi.