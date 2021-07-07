Video Yaşam Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video
07.07.2021 | 08:37

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Adana ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapmasında çalışma başlattı. Ekipler, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneği'nde (SAMEDER) faaliyet gösterdikleri, örgüt mensupları ile irtibatının bulunduğu, Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan aranılan 6 kişiyi tespit etti.

5 kişi Adana'da 1 kişi de Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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